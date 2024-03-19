Такое блюдо может украсить даже праздничный стол. Обязательно попробуйте его приготовить.

Стоит попробовать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Картофельная запеканка с томатами и грибами

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Помойте и почистьте картофель и морковь. Картофель нарежьте кольцами, а морковь натрите на крупной терке.
  2. Отварите картофель до готовности.
  3. Томаты и кабачок помойте. Нарежьте их полукольцами.
  4. Грибы тоже тщательно помойте и нарежьте ломтиками.
  5. Лук почистьте и измельчите.
  6. На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью до золотистости, после чего добавьте грибы.
  7. Разогрейте духовку до 150 градусов. В форму для запекания выложите слоями картофель, лук с морковью, грибы, томаты, добавьте масло, соль, перец. По желанию овощи можно смазать постным майонезом.
  8. Отправьте запекаться на 30 – 35 минут до готовности.