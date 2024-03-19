Такое блюдо может украсить даже праздничный стол. Обязательно попробуйте его приготовить.
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Картофельная запеканка с томатами и грибами
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Помойте и почистьте картофель и морковь. Картофель нарежьте кольцами, а морковь натрите на крупной терке.
- Отварите картофель до готовности.
- Томаты и кабачок помойте. Нарежьте их полукольцами.
- Грибы тоже тщательно помойте и нарежьте ломтиками.
- Лук почистьте и измельчите.
- На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью до золотистости, после чего добавьте грибы.
- Разогрейте духовку до 150 градусов. В форму для запекания выложите слоями картофель, лук с морковью, грибы, томаты, добавьте масло, соль, перец. По желанию овощи можно смазать постным майонезом.
- Отправьте запекаться на 30 – 35 минут до готовности.