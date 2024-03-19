Така страва може прикрасити навіть святковий стіл. Обов'язково спробуйте її приготувати.
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Картопляна запіканка з томатами та грибами
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Помийте та почистьте картоплю і моркву. Картоплю наріжте кільцями, а моркву натріть на грубій тертці.
- Відваріть картоплю до готовності.
- Томати та кабачок помийте. Наріжте їх напівкільцями.
- Гриби теж ретельно помийте та наріжте скибочками.
- Цибулю почистьте та подрібніть.
- На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою до золотавості, після чого додайте гриби.
- Розігрійте духовку до 150 градусів. У форму для запікання викладіть шарами картоплю, цибулю з морквою, гриби, томати, додайте олію, сіль, перець. За бажанням овочі можна змастити пісним майонезом.
- Відправте запікатись на 30 – 35 хвилин до готовності.