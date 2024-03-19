Така страва може прикрасити навіть святковий стіл. Обов'язково спробуйте її приготувати.

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Картопляна запіканка з томатами та грибами

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Помийте та почистьте картоплю і моркву. Картоплю наріжте кільцями, а моркву натріть на грубій тертці.
  2. Відваріть картоплю до готовності.
  3. Томати та кабачок помийте. Наріжте їх напівкільцями.
  4. Гриби теж ретельно помийте та наріжте скибочками.
  5. Цибулю почистьте та подрібніть.
  6. На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою до золотавості, після чого додайте гриби.
  7. Розігрійте духовку до 150 градусів. У форму для запікання викладіть шарами картоплю, цибулю з морквою, гриби, томати, додайте олію, сіль, перець. За бажанням овочі можна змастити пісним майонезом.
  8. Відправте запікатись на 30 – 35 хвилин до готовності.