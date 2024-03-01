Идеальный ужин, который не бьет по кошельку: простой рецепт в духовке
1 марта 2024, 01:15Читати новину українською
Источник:katia_cooking_
Картофель любят едва ли не все украинцы. А в сочетании с селедкой она вообще превращается в шедевр.
Компанию им составит горчичный соус. Он придаст блюду пикантности.
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Идея ужина из картофеля и сельди
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Ингредиенты для картофеля:
– 5 картофелин;
– масло;
– 2 фиолетовых лука;
– 300 миллилитров воды;
– 2,5 столовой ложки уксуса;
– 1 чайная ложка сахара.
Сельдь:
– 3 – 4 филе сельди;
– 3 – 4 столовые ложки масла;
– 1,5 чайной ложки зернистой горчицы.
Приготовление:
- Картофель хорошо вымойте, отварите до полуготовности, разрежьте пополам и выложите в форму.
- Смажьте половинки маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Тем временем лук нарежьте кольцами, залейте водой, добавьте уксус с сахаром и солью. Оставьте на 10 минут.
- Филе сельди нарежьте на тонкие кусочки. В отдельной посуде смешайте растительное масло с горчицей и добавьте этот соус к сельди.
- Достаньте картофель из духовки, ложкой заберите середину и выложите в центр начинку из сельди. Сверху положите замаринованный лук и украсьте укропом.