Компанію їм складе гірчичний соус. Він додасть страві пікантності.

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Ідея вечері з картоплі та оселедця

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Картоплю добре вимийте, відваріть до напівготовності, розріжте навпіл та викладіть у форму.
  2. Змастіть половинки олією та відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  3. Тим часом цибулю наріжте кільцями, залийте водою, додайте оцет із цукром і сіллю. Залиште на 10 хвилин.
  4. Філе оселедця наріжте на тонкі шматочки. В окремому посуді змішайте рослинну олію з гірчицею та додайте цей соус до оселедця.
  5. Дістаньте картоплю з духовки, ложкою заберіть середину і викладіть в центр начинку з оселедця. Зверху покладіть замариновану цибулю і прикрасьте кропом.