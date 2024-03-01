Компанію їм складе гірчичний соус. Він додасть страві пікантності.
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Ідея вечері з картоплі та оселедця
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Картоплю добре вимийте, відваріть до напівготовності, розріжте навпіл та викладіть у форму.
- Змастіть половинки олією та відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Тим часом цибулю наріжте кільцями, залийте водою, додайте оцет із цукром і сіллю. Залиште на 10 хвилин.
- Філе оселедця наріжте на тонкі шматочки. В окремому посуді змішайте рослинну олію з гірчицею та додайте цей соус до оселедця.
- Дістаньте картоплю з духовки, ложкою заберіть середину і викладіть в центр начинку з оселедця. Зверху покладіть замариновану цибулю і прикрасьте кропом.