Дополнить их может разве что салат. Попробуйте приготовить это вкусное блюдо – вы удивитесь.

Стоит попробовать Как приготовить вкусное блюдо, если в холодильнике мало продуктов: простой рецепт из картофеля

Рецепт отбивных "Медвежья лапа"

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов свинины;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 4 картофелины;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель почистьте, натрите и выжмите лишнюю жидкость. Добавьте сметану, муку, яйца, соль, перец и перемешайте. Свинину нарежьте на куски и отбейте. Посолите и поперчите. Каждый кусок заверните в картофельную массу. Жарьте на хорошо разогретом масле в течение 3 – 4 минут с каждой стороны под крышкой. Готовые отбивные выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

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