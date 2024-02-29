Дополнить их может разве что салат. Попробуйте приготовить это вкусное блюдо – вы удивитесь.

Стоит попробовать Как приготовить вкусное блюдо, если в холодильнике мало продуктов: простой рецепт из картофеля

Рецепт отбивных "Медвежья лапа"

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель почистьте, натрите и выжмите лишнюю жидкость.
  2. Добавьте сметану, муку, яйца, соль, перец и перемешайте.
  3. Свинину нарежьте на куски и отбейте. Посолите и поперчите.
  4. Каждый кусок заверните в картофельную массу.
  5. Жарьте на хорошо разогретом масле в течение 3 – 4 минут с каждой стороны под крышкой.
  6. Готовые отбивные выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.