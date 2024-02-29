Дополнить их может разве что салат. Попробуйте приготовить это вкусное блюдо – вы удивитесь.
Стоит попробовать Как приготовить вкусное блюдо, если в холодильнике мало продуктов: простой рецепт из картофеля
Рецепт отбивных "Медвежья лапа"
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель почистьте, натрите и выжмите лишнюю жидкость.
- Добавьте сметану, муку, яйца, соль, перец и перемешайте.
- Свинину нарежьте на куски и отбейте. Посолите и поперчите.
- Каждый кусок заверните в картофельную массу.
- Жарьте на хорошо разогретом масле в течение 3 – 4 минут с каждой стороны под крышкой.
- Готовые отбивные выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.