Идеальное блюдо для завтрака: готовим тосты, которые на вкус, как пицца Пепперони
24 февраля 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:cookingwith_katiex
Если вы любите пиццу, но не хотите заказывать или готовить, эти тосты прекрасно ее заменят. Их вкус очень напоминает Пепперони.
Такие тосты подают горячими. Однако даже холодными они будут вкусными.
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Тосты Пепперони
- Время: 15 минут
- Порций: 1
– 2 ломтика тостового хлеба;
– 2 столовые ложки соуса для пиццы;
– 50 граммов тертой моцареллы;
– 5 кусочков колбасы Пепперони;
– 15 граммов масла;
– 10 граммов измельченного чеснока;
– сушеная петрушка.
Приготовление:
- Смешайте масло, чеснок и петрушку. Намажьте половину смеси на 1 ломтик хлеба.
- Возьмите фольгу и положите хлеб маслом вниз, сверху выложите половину соуса для пиццы, половину сыра, пепперони и вторую половину сыра.
- Намажьте второй кусок хлеба соусом, который остался, а затем положите его на тост. Верхушку смажьте маслом.
- Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 6 минут. После этого переверните тосты и поставьте выпекаться еще на 3 минуты.