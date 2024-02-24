Такі тости подають гарячими. Однак навіть холодними вони будуть смачними.

Варто спробувати Британці його просто обожнюють: рецепт рибного пирога, гідного королівської родини

Тости Пепероні

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Змішайте масло, часник та петрушку. Намажте половину суміші на 1 скибочку хліба.
  2. Візьміть фольгу і покладіть хліб маслом донизу, зверху викладіть половину соусу для піци, половину сиру, пепероні та другу половину сиру.
  3. Намастіть другий шматок хліба соусом, що залишився, а потім покладіть його на тост. Верхівку змастіть маслом.
  4. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 6 хвилин. Після цього переверніть тости та поставте випікатися ще на 3 хвилини.