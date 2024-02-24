Такі тости подають гарячими. Однак навіть холодними вони будуть смачними.
Варто спробувати Британці його просто обожнюють: рецепт рибного пирога, гідного королівської родини
Тости Пепероні
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Змішайте масло, часник та петрушку. Намажте половину суміші на 1 скибочку хліба.
- Візьміть фольгу і покладіть хліб маслом донизу, зверху викладіть половину соусу для піци, половину сиру, пепероні та другу половину сиру.
- Намастіть другий шматок хліба соусом, що залишився, а потім покладіть його на тост. Верхівку змастіть маслом.
- Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 6 хвилин. Після цього переверніть тости та поставте випікатися ще на 3 хвилини.