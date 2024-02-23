В этом же рецепте рыба сочетается с овощами. Картину довершит вкусное тесто.
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Рецепт британского рыбного пирога с рыбой
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Капусту мелко нашинкуйте, посолите и поставьте тушиться. Лук и морковь почистьте, помойте, измельчите и добавьте к капусте. Готовьте еще 10 – 15 минут.
- Рыбу помойте, порежьте, посолите, добавьте специи и припустите на сковороде 10 минут. Затем измельчите ее вилкой, смешайте с капустой и оставьте охлаждаться.
- Тем временем в теплой воде растворите 30 граммов маргарина, добавьте просеянную муку, посолите и замесите тесто. Разделите его на 2 части. Каждую раскатайте в пласт.
- Форму смажьте оставшимся маргарином, выложите на дно пласт теста, а на него – начинку. Накройте вторым пластом теста, защипните края пирога, а верх поколите вилкой.
- Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, 60 минут. Затем немного охладите, украсьте петрушкой и подавайте.