Такие тосты подают горячими. Однако даже холодными они будут вкусными.
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Тосты Пепперони
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Смешайте масло, чеснок и петрушку. Намажьте половину смеси на 1 ломтик хлеба.
- Возьмите фольгу и положите хлеб маслом вниз, сверху выложите половину соуса для пиццы, половину сыра, пепперони и вторую половину сыра.
- Намажьте второй кусок хлеба соусом, который остался, а затем положите его на тост. Верхушку смажьте маслом.
- Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 6 минут. После этого переверните тосты и поставьте выпекаться еще на 3 минуты.