Такие тосты подают горячими. Однако даже холодными они будут вкусными.

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Тосты Пепперони

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Смешайте масло, чеснок и петрушку. Намажьте половину смеси на 1 ломтик хлеба.
  2. Возьмите фольгу и положите хлеб маслом вниз, сверху выложите половину соуса для пиццы, половину сыра, пепперони и вторую половину сыра.
  3. Намажьте второй кусок хлеба соусом, который остался, а затем положите его на тост. Верхушку смажьте маслом.
  4. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 6 минут. После этого переверните тосты и поставьте выпекаться еще на 3 минуты.