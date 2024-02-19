М'ясо та гриби перетворять цю крупу на справжній кулінарний шедевр. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Гречка з м'ясом та грибами на пательні

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Цибулю та моркву наріжте кубиком. Шампіньйони помийте та наріжте слайсами. Шматок м'яса поріжте на середні шматочки.
  2. Добре розігрійте пательню. На краплі олії обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, додайте гриби. Обсмажте все на сильному вогні, поки не підсмажаться гриби
  3. Далі додайте цибулю з морквою, сіль, спеції, столову ложку томатної пасти та склянку звичайної води.
  4. Промийте гречку, додайте в пательню до м'яса з грибами, розрівняйте та залийте водою, щоб вона повністю покрила гречку. Закрийте кришкою та залиште хвилин на 25 – 30 на середньому вогні до повної готовності.