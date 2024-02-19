М'ясо та гриби перетворять цю крупу на справжній кулінарний шедевр. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Гречка з м'ясом та грибами на пательні
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Цибулю та моркву наріжте кубиком. Шампіньйони помийте та наріжте слайсами. Шматок м'яса поріжте на середні шматочки.
- Добре розігрійте пательню. На краплі олії обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, додайте гриби. Обсмажте все на сильному вогні, поки не підсмажаться гриби
- Далі додайте цибулю з морквою, сіль, спеції, столову ложку томатної пасти та склянку звичайної води.
- Промийте гречку, додайте в пательню до м'яса з грибами, розрівняйте та залийте водою, щоб вона повністю покрила гречку. Закрийте кришкою та залиште хвилин на 25 – 30 на середньому вогні до повної готовності.