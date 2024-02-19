Просто, быстро и дешево: гениальный рецепт идеального ужина из доступных продуктов

19 февраля 2024, 19:24
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Источник:

_lady.stegantseva_

Гречка – идеальный продукт для ужина. Ведь она вкусная и быстро готовится.

Мясо и грибы превратят эту крупу в настоящий кулинарный шедевр. Обязательно попробуйте – вам понравится.

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Гречка с мясом и грибами на сковороде

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 450 граммов грибов;
– 900 граммов мяса;
– 1 стакан гречки;
– 40 граммов сливочного масла;
– соль, специи по вкусу;
– 1 столовая ложка томатной пасты.

Приготовление:

  1. Лук и морковь нарежьте кубиком. Шампиньоны помойте и нарежьте слайсами. Кусок мяса порежьте на средние кусочки.
  2. Хорошо разогрейте сковороду. На капли масла обжарьте мясо до золотистой корочки, добавьте грибы. Обжарьте все на сильном огне, пока не поджарятся грибы
  3. Далее добавьте лук с морковью, соль, специи, столовую ложку томатной пасты и стакан обычной воды.
  4. Промойте гречку, добавьте в сковороду к мясу с грибами, разровняйте и залейте водой, чтобы она полностью покрыла гречку. Закройте крышкой и оставьте минут на 25 – 30 на среднем огне до полной готовности.

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Автор: Ольга Котів