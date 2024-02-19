Просто, быстро и дешево: гениальный рецепт идеального ужина из доступных продуктов
19 февраля 2024, 19:24Читати новину українською
Источник:_lady.stegantseva_
Гречка – идеальный продукт для ужина. Ведь она вкусная и быстро готовится.
Мясо и грибы превратят эту крупу в настоящий кулинарный шедевр. Обязательно попробуйте – вам понравится.
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Гречка с мясом и грибами на сковороде
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 450 граммов грибов;
– 900 граммов мяса;
– 1 стакан гречки;
– 40 граммов сливочного масла;
– соль, специи по вкусу;
– 1 столовая ложка томатной пасты.
Приготовление:
- Лук и морковь нарежьте кубиком. Шампиньоны помойте и нарежьте слайсами. Кусок мяса порежьте на средние кусочки.
- Хорошо разогрейте сковороду. На капли масла обжарьте мясо до золотистой корочки, добавьте грибы. Обжарьте все на сильном огне, пока не поджарятся грибы
- Далее добавьте лук с морковью, соль, специи, столовую ложку томатной пасты и стакан обычной воды.
- Промойте гречку, добавьте в сковороду к мясу с грибами, разровняйте и залейте водой, чтобы она полностью покрыла гречку. Закройте крышкой и оставьте минут на 25 – 30 на среднем огне до полной готовности.