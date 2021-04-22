Популярная компания Ikea выпускает кулинарную книгу ScrapsBook, в которой будут рецепты с пищевых отходов.

ScrapsBook – кулинарная книга от канадского представительства Ikea. Книга с рецептами оригинальная и необычная, ведь в нее входят 50 блюд из продуктов, которые должны отправиться в мусорную корзину.

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Она состоит из таких рецептов, как смузи с вялости, бекон с банановой кожуры, рагу из забытых овощей, и еще многих других блюд. Уже не первый год в мире кулинарии популярно безотходное производство, рецепты с ScrapsBook уменьшат количество органических отходов.

Над разработкой рецептов, вошедших в книгу, работали десять шеф-поваров, включая Крейга Вонга и Тревора Берда. Также издание содержит советы от кулинаров, которые научат обычных людей использовать тот или иной продукт повторно и как лучше хранить остатки пищи.

Также компания стремится к 2030 году использовать в своих продуктах только переработанный или восстанавливаемый пластик.

Презентации кулинарной книги ScrapsBook – видео: