Популярна компанія Ikea випускає кулінарну книгу ScrapsBook, у якій будуть рецепти із харчових відходів.

ScrapsBook – кулінарна книга від канадського представництва Ikea. Книга з рецептами оригінальна та незвична, адже в неї входить 50 страв із продуктів, які мають відправитися до сміттєвого кошика.

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Вона складається з таких рецептів, як смузі із в'ялостей, бекон із бананової шкірки, рагу із забутих овочів, та ще багато інших страв. Вже не перший рік у світі кулінарії популярне безвідходне виробництво, рецепти з ScrapsBook зменшать кількість органічних відходів.

Над розробкою рецептів, що увійшли до книги працювали десять шеф-кухарів, включаючи Крейга Вонга та Тревора Берда. Також видання містить поради від кулінарів, що навчать звичайних людей використовувати той чи інший продукт повторно та як найкраще зберігати залишки їжі.

Також компанія прагне до 2030 року використовувати у своїх продуктах лише перероблений або відновлюваний пластик.

Презентації кулінарної книги ScrapsBook – відео: