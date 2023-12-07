Имбирное печенье с кунжутом можно сделать вместе с детьми или друзьями ко Дню Святого Николая, Рождества или любого другого праздника. Это блюдо становится по-настоящему праздничным благодаря специям и пряностям.

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Как приготовить имбирное печенье с кунжутом

Время : 3 часа 40 минут

: 3 часа 40 минут Порций: 16

Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов размягченного сливочного масла;

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка корицы;

– 1 чайная ложка молотого имбиря;

– 1 чайная ложка какао-порошка;

– половина чайной ложки разрыхлителя;

– половина чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки семян кунжута;

– сахарная пудра по вкусу.



Имбирное печенье можно разрисовать / Фото Unsplash

Приготовление:

Для теста смешайте в миске 350 граммов муки и 200 граммов сахара. Добавьте 200 граммов размягченного сливочного масла, 1 чайную ложку корицы, 1 чайную ложку какао-порошка и вбейте 2 яйца. Всыпьте 1 чайную ложку молотого имбиря, 2 столовых ложки кунжута и половину чайной ложки разрыхлителя для теста. Замесите мягкое эластичное тесто, которое будет немного липнуть к рукам. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше на ночь. Достаньте тесто из холодильника и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 миллиметра. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Выложите их на застеленный пергаментом противень. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Когда готовое печенье остынет, слегка посыпайте его сахарной пудрой.

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