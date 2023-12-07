Имбирное печенье с кунжутом можно сделать вместе с детьми или друзьями ко Дню Святого Николая, Рождества или любого другого праздника. Это блюдо становится по-настоящему праздничным благодаря специям и пряностям.
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Как приготовить имбирное печенье с кунжутом
- Время: 3 часа 40 минут
- Порций: 16
Имбирное печенье можно разрисовать / Фото Unsplash
Приготовление:
- Для теста смешайте в миске 350 граммов муки и 200 граммов сахара. Добавьте 200 граммов размягченного сливочного масла, 1 чайную ложку корицы, 1 чайную ложку какао-порошка и вбейте 2 яйца.
- Всыпьте 1 чайную ложку молотого имбиря, 2 столовых ложки кунжута и половину чайной ложки разрыхлителя для теста.
- Замесите мягкое эластичное тесто, которое будет немного липнуть к рукам. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше на ночь.
- Достаньте тесто из холодильника и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 миллиметра.
- С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Выложите их на застеленный пергаментом противень.
- Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Когда готовое печенье остынет, слегка посыпайте его сахарной пудрой.