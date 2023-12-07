Імбирне печиво з кунжутом можна зробити разом із дітьми чи друзями до Дня Святого Миколая, Різдва чи будь-якого іншого свята. Ця страва стає по-справжньому святковою завдяки спеціям та прянощам.
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Як приготувати імбирне печиво з кунжутом
- Час: 3 години 40 хвилин
- Порцій: 16
Імбирне печиво можна розмалювати / Фото Unsplash
Приготування:
- Для тіста змішайте у мисці 350 грамів борошна та 200 грамів цукру. Додайте 200 грамів розм'якшеного вершкового масла, 1 чайну ложку кориці, 1 чайну ложку какао-порошку та вбийте 2 яйця.
- Всипте 1 чайну ложку меленого імбиру, 2 столові ложки кунжуту і половину чайної ложки розпушувача для тіста.
- Замісіть м'яке еластичне тісто, яке буде трохи липнути до рук. Загорніть його у харчову плівку та покладіть у холодильник мінімум на 2 години, а ще краще на ніч.
- Дістаньте тісто з холодильника та залиште за кімнатної температури ще на годину. Після цього присипте робочу поверхню борошном та розкачайте тісто у пласт товщиною приблизно 4 міліметри.
- За допомогою будь-яких формочок виріжте з тіста фігурки. Викладіть їх на застелене пергаментом деко.
- Випікайте печиво у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин. Коли готове печиво охолоне, злегка притрусіть його цукровою пудрою.