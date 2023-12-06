Тайна вкусных Рождественских праздников от англичан: готовим пряный и влажный фруктовый кекс.

В кекс можно добавить темный и светлый изюм, клюкву, финики, чернослив, цукаты, а также орехи. Также в тесто добавляется патока, но ее можно заменить темным медом.
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Рецепт английского фруктового кекса на Рождество
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 6
Сухофрукты нужно замочить в роме или бренди / Фото Unsplash
Приготовление:
- Сухофрукты тщательно промойте, положите в банку, залейте крепким алкоголем и добавьте сок из одного апельсина. Оставьте настаиваться в темном прохладном месте на 2 – 3 дня. Один раз в день встряхивайте банку.
- Мягкое масло взбейте с сахаром, добавьте по одному яйцу, взбивая. Далее положите в миску мед, патоку, пряности, соль, цедру и ванильный сахар. Перемешайте миксером на малых оборотах, затем добавьте миндальную муку, сухофрукты и снова перемешайте.
- Добавьте в миску просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте ложкой. Тесто должно быть густым и вязким.
- Дно разъемной формы застелите двумя слоями пергамента. Также сделайте из пергамента бортики высотой около 10 сантиметров, чтобы кекс не пригорел сверху. Низ формы оберните снаружи фольгой. Выложите равномерно тесто. По центру воткните шпажку.
- Выпекайте кекс в разогретой до 150 градусов духовке примерно 2 часа – до сухой шпажки.
- Готовый кекс оставьте в форме на 10 – 15 минут, затем извлеките и остудите на решетке.
- Наколите кекс шпажкой сверху и снизу, пропитайте алкоголем. Полностью остывший кекс плотно заверните в пергамент, а затем в фольгу.
- Оставьте в темном прохладном месте на 3-4 недели. Один раз в неделю разворачивайте его, протыкайте шпажкой, пропитывайте алкоголем и снова заворачивайте для настаивания.