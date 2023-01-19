Имбирный сироп вполне по праву считают не только вкусным дополнением к горячим напиткам, но и одним из лучших домашних средств от простуды. К напитку также можно добавить мед, и тогда наслаждение будет максимальным, а ваш организм – под надежной защитой.

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Рецепт имбирного сиропа

Время: 20 минут

Порций: 1

Очень вкусно и полезно / Фото Mommypotamus

Ингредиенты:

  • имбирный корень размером 4 – 5 сантиметров;
  • цедра и сок 1 лимона;
  • 3 – 4 столовые ложки меда (лучше всего – липового);
  • щепотка куркумы.

Приготовление:

  1. Чистим имбирь и нарезаем его ломтиками.
  2. Чистим лимон и мелко нарезаем или натираем цедру.
  3. Кладем имбирь и цедру лимона в кастрюлю, добавляем куркуму, заливаем водой и варим на маленьком огне 8 – 10 минут.
  4. Отставляем кастрюлю и даем остыть.
  5. После охлаждения переливаем в банку, добавляем сок лимона и меда. Хорошо перемешиваем и ставим в холодильник. Сохранять сироп можно до 7 дней.
  6. Добавлять сироп лучше в напиток, температура которого не превышает 70 градусов.