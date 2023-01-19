Имбирный сироп вполне по праву считают не только вкусным дополнением к горячим напиткам, но и одним из лучших домашних средств от простуды. К напитку также можно добавить мед, и тогда наслаждение будет максимальным, а ваш организм – под надежной защитой.

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Рецепт имбирного сиропа

Время: 20 минут

Порций: 1

Очень вкусно и полезно / Фото Mommypotamus

Ингредиенты:

имбирный корень размером 4 – 5 сантиметров;

цедра и сок 1 лимона;

3 – 4 столовые ложки меда (лучше всего – липового);

щепотка куркумы .

Приготовление: