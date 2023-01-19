Імбирний сироп цілком заслужено вважають не лише смачним додатком до гарячих напоїв, а й одним з найкращих домашніх засобів від застуди. До напою також можна додати мед, й тоді насолода буде максимальною, а ваш організм – під надійним захистом.

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Рецепт імбирного сиропу

Час: 20 хвилин

Порцій: 1

Дуже смачно та корисно / Фото Mommypotamus

Інгредієнти:

імбирний корінь розміром 4 – 5 сантиметрів;

цедра та сік 1 лимона;

3 – 4 столові ложки меду (найкраще – липового);

дрібка куркуми.

Приготування: