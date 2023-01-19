Імбирний сироп цілком заслужено вважають не лише смачним додатком до гарячих напоїв, а й одним з найкращих домашніх засобів від застуди. До напою також можна додати мед, й тоді насолода буде максимальною, а ваш організм – під надійним захистом.

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Рецепт імбирного сиропу

Час: 20 хвилин

Порцій: 1

Дуже смачно та корисно / Фото Mommypotamus

Інгредієнти:

  • імбирний корінь розміром 4 – 5 сантиметрів;
  • цедра та сік 1 лимона;
  • 3 – 4 столові ложки меду (найкраще – липового);
  • дрібка куркуми.

Приготування:

  1. Чистимо імбир та нарізаємо його скибочками.
  2. Чистимо лимон та дрібно нарізаємо або натираємо цедру.
  3. Кладемо імбир та цедру лимона у каструлю, додаємо куркуму, заливаємо водою та варимо на маленькому вогні 8 – 10 хвилин.
  4. Відставляємо каструлю та даємо охолонути.
  5. Після охолодження переливаємо у банку, додаємо сік лимона та мед. Гарно перемішуємо та ставимо у холодильник. Зберігати сироп можна до 7 днів.
  6. Додавати сироп найкраще у напій, температура якого не перевищує 70 градусів.