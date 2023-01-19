Імбирний сироп цілком заслужено вважають не лише смачним додатком до гарячих напоїв, а й одним з найкращих домашніх засобів від застуди. До напою також можна додати мед, й тоді насолода буде максимальною, а ваш організм – під надійним захистом.
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Рецепт імбирного сиропу
Час: 20 хвилин
Порцій: 1
Дуже смачно та корисно / Фото Mommypotamus
Інгредієнти:
- імбирний корінь розміром 4 – 5 сантиметрів;
- цедра та сік 1 лимона;
- 3 – 4 столові ложки меду (найкраще – липового);
- дрібка куркуми.
Приготування:
- Чистимо імбир та нарізаємо його скибочками.
- Чистимо лимон та дрібно нарізаємо або натираємо цедру.
- Кладемо імбир та цедру лимона у каструлю, додаємо куркуму, заливаємо водою та варимо на маленькому вогні 8 – 10 хвилин.
- Відставляємо каструлю та даємо охолонути.
- Після охолодження переливаємо у банку, додаємо сік лимона та мед. Гарно перемішуємо та ставимо у холодильник. Зберігати сироп можна до 7 днів.
- Додавати сироп найкраще у напій, температура якого не перевищує 70 градусів.