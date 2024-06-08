Как приготовить ужин, если нет света: простые рецепты с совершенным результатом

Отсутствие электроэнергии может показаться большой проблемой, но это не значит, что вы останетесь без вкусного ужина. Есть много блюд, которые можно приготовить без плиты или духовки, используя доступные продукты и простые кулинарные техники.

Если совместить креативность и немного подготовки, то можно создать вкусное и питательное блюдо даже в условиях полного отсутствия света, информирует Вкусно 24. Холодные закуски, консервированные продукты, свежие овощи и фрукты станут основой вашего меню.

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Что приготовить на ужин без света

Один из простых, однако очень вкусных вариантов – салаты. Можно использовать свежие овощи, консервированные бобы, тунец, сыр, орехи и сухофрукты.

Возьмите хлеб, лаваш или тортильи как основу, добавьте любимые начинки: сыр, ветчину, овощи, авокадо, паштеты – получится вкусный и питательный бутерброд. Консервы из рыбы, мяса или овощей могут стать основой для быстрого ужина. Добавляйте их в салаты или используйте как начинку для бутербродов.

Салат с тунцом и фасолью

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

– 1 банка консервированного тунца;– 1 банка консервированной фасоли;– 1 красная луковица;– 1 свежий огурец;– 2 помидора;– сок половины лимона;– оливковое масло по вкусу;– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Слейте жидкость из консервированного тунца и фасоли. Нарежьте лук, огурец и помидоры. В большой миске смешайте все ингредиенты. Добавьте сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Сэндвич с авокадо и помидором

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

– 2 ломтика хлеба;– 1 спелое авокадо;– 1 помидор;– листья салата;– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разомните авокадо вилкой, добавьте соль и перец по вкусу. Нарежьте помидор кружочками. На один ломтик хлеба нанесите пюре из авокадо. Выложите кружочки помидора поверх авокадо. Добавьте листья салата и накройте вторым ломтиком хлеба.