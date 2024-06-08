Если совместить креативность и немного подготовки, то можно создать вкусное и питательное блюдо даже в условиях полного отсутствия света, информирует Вкусно 24. Холодные закуски, консервированные продукты, свежие овощи и фрукты станут основой вашего меню.

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Что приготовить на ужин без света

Один из простых, однако очень вкусных вариантов – салаты. Можно использовать свежие овощи, консервированные бобы, тунец, сыр, орехи и сухофрукты.

Возьмите хлеб, лаваш или тортильи как основу, добавьте любимые начинки: сыр, ветчину, овощи, авокадо, паштеты – получится вкусный и питательный бутерброд. Консервы из рыбы, мяса или овощей могут стать основой для быстрого ужина. Добавляйте их в салаты или используйте как начинку для бутербродов.

Салат с тунцом и фасолью

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Слейте жидкость из консервированного тунца и фасоли.
  2. Нарежьте лук, огурец и помидоры.
  3. В большой миске смешайте все ингредиенты.
  4. Добавьте сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
  5. Тщательно перемешайте.

Сэндвич с авокадо и помидором

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разомните авокадо вилкой, добавьте соль и перец по вкусу.
  2. Нарежьте помидор кружочками.
  3. На один ломтик хлеба нанесите пюре из авокадо.
  4. Выложите кружочки помидора поверх авокадо.
  5. Добавьте листья салата и накройте вторым ломтиком хлеба.