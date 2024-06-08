Если совместить креативность и немного подготовки, то можно создать вкусное и питательное блюдо даже в условиях полного отсутствия света, информирует Вкусно 24. Холодные закуски, консервированные продукты, свежие овощи и фрукты станут основой вашего меню.
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Что приготовить на ужин без света
Один из простых, однако очень вкусных вариантов – салаты. Можно использовать свежие овощи, консервированные бобы, тунец, сыр, орехи и сухофрукты.
Возьмите хлеб, лаваш или тортильи как основу, добавьте любимые начинки: сыр, ветчину, овощи, авокадо, паштеты – получится вкусный и питательный бутерброд. Консервы из рыбы, мяса или овощей могут стать основой для быстрого ужина. Добавляйте их в салаты или используйте как начинку для бутербродов.
Салат с тунцом и фасолью
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Слейте жидкость из консервированного тунца и фасоли.
- Нарежьте лук, огурец и помидоры.
- В большой миске смешайте все ингредиенты.
- Добавьте сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
- Тщательно перемешайте.
Сэндвич с авокадо и помидором
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Разомните авокадо вилкой, добавьте соль и перец по вкусу.
- Нарежьте помидор кружочками.
- На один ломтик хлеба нанесите пюре из авокадо.
- Выложите кружочки помидора поверх авокадо.
- Добавьте листья салата и накройте вторым ломтиком хлеба.