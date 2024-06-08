Якщо поєднати креативність та трохи підготовки, то можна створити смачну та поживну страву навіть в умовах повної відсутності світла, інформує Смачно 24. Холодні закуски, консервовані продукти, свіжі овочі та фрукти стануть основою вашого меню.

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Що приготувати на вечерю без світла

Один із простих, проте дуже смачних варіантів – салати. Можна використовувати свіжі овочі, консервовані боби, тунець, сир, горіхи та сухофрукти.

Візьміть хліб, лаваш або тортильї як основу, додайте улюблені начинки: сир, шинку, овочі, авокадо, паштети – вийде смачний та поживний бутерброд. Консерви з риби, м’яса або овочів можуть стати основою для швидкої вечері. Додавайте їх до салатів або використовуйте як начинку для бутербродів.

Салат з тунцем та квасолею

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого тунця;

– 1 банка консервованої квасолі;

– 1 червона цибулина;

– 1 свіжий огірок;

– 2 помідори;

– сік половини лимона;

– оливкова олія до смаку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Злийте рідину з консервованого тунця та квасолі. Наріжте цибулю, огірок та помідори. У великій мисці змішайте всі інгредієнти. Додайте сік лимона, оливкову олію, сіль та перець. Ретельно перемішайте.

Сендвіч з авокадо та помідором

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 скибочки хліба;

– 1 стигле авокадо;

– 1 помідор;

– листя салату;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розімніть авокадо вилкою, додайте сіль та перець до смаку. Наріжте помідор кружальцями. На одну скибочку хліба нанесіть пюре з авокадо. Викладіть кружальця помідора поверх авокадо. Додайте листя салату та накрийте другою скибочкою хліба.

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