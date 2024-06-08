Якщо поєднати креативність та трохи підготовки, то можна створити смачну та поживну страву навіть в умовах повної відсутності світла, інформує Смачно 24. Холодні закуски, консервовані продукти, свіжі овочі та фрукти стануть основою вашого меню.

Цікаво Чудовий варіант для перекусу: як приготувати апетитний салат з оселедцем

Що приготувати на вечерю без світла

Один із простих, проте дуже смачних варіантів – салати. Можна використовувати свіжі овочі, консервовані боби, тунець, сир, горіхи та сухофрукти.

Візьміть хліб, лаваш або тортильї як основу, додайте улюблені начинки: сир, шинку, овочі, авокадо, паштети – вийде смачний та поживний бутерброд. Консерви з риби, м’яса або овочів можуть стати основою для швидкої вечері. Додавайте їх до салатів або використовуйте як начинку для бутербродів.

Салат з тунцем та квасолею

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Злийте рідину з консервованого тунця та квасолі.
  2. Наріжте цибулю, огірок та помідори.
  3. У великій мисці змішайте всі інгредієнти.
  4. Додайте сік лимона, оливкову олію, сіль та перець.
  5. Ретельно перемішайте.

Сендвіч з авокадо та помідором

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розімніть авокадо вилкою, додайте сіль та перець до смаку.
  2. Наріжте помідор кружальцями.
  3. На одну скибочку хліба нанесіть пюре з авокадо.
  4. Викладіть кружальця помідора поверх авокадо.
  5. Додайте листя салату та накрийте другою скибочкою хліба.