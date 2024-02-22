Жареный картофель по-испански: приготовьте тортилью – это блюдо удивит вас простотой и вкусом
22 февраля 2024, 16:50Читати новину українською
Источник:yaroslavskyi_vova
Если хотите приготовить что-то из картофеля, но драники или обычная жареная вам надоели, попробуйте тортилью. Ее вкус вас удивит.
Тортилью можно есть и холодной, и горячей. Также можете добавить к ней грибы, если они есть.
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Испанская тортилья
- Время: 45 минут
- Порций: 6
– 750 граммов почищенного картофеля;
– 1 большая луковица;
– 7 яиц;
– масло для жарки;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте тоненькими слайсами картофель. Нагрейте сковороду с маслом, добавьте порезанный картофель и жарьте на среднем огне, помешивая. Картофель должен быть прозрачный и готовый, но почти не поджаренный. На это может уйти минут 15 – 17.
- Добавьте тонко нарезанный лук и посолите. Томите еще минут 7 – 10. Далее переложите картофель на сито, чтобы стекло лишнее масло.
- Отдельно взбейте вилкой 7 крупных яиц, поперчите и посолите. Верните картофель на сковороду и залейте яйцами. Готовьте минут 10 под крышкой на медленном огне.
- Затем возьмите плоскую большую тарелку и переверните на нее сковороду с картофелем. Далее с тарелки переложите ее обратно в сковороду сырой стороной. Готовьте еще минут 7 – 9 на медленном огне.