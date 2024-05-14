Сочные испанские котлетки: готовим просто по старинному рецепту
14 мая 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:Recetas apetitosas
В Испании также любят сочные котлетки. Попробуйте приготовить их по этому старинному рецепту.
Эти котлеты готовятся не только из фарша. Овощи придадут им еще больше сочности.
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Испанские котлеты из капусты
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм говяжьего фарша;
– 2 картофелины;
– 2 луковицы;
– 2 морковки;
– 1 красный сладкий перец;
– 40 граммов шпината;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 яйца;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,25 чайной ложки перца;
– 0,5 чайной ложки паприки.
Приготовление:
- Почистите, вымойте и натрите на крупной терке лук, картофель и морковь. Вымытый перец очистите от сердцевины и нарежьте мелкими кубиками.
- Измельчите вымытый чеснок и очень мелко нарежьте шпинат. Добавьте все ингредиенты к говяжьему фаршу.
- Разбейте в фарш яйца. Добавьте перец, паприку и соль. Все хорошо перемешайте.
- Сформируйте котлеты и выложите их на выстеленный пергаментом плоский противень. Ложкой сделайте углубления в каждой. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте котлеты в течение 30 минут.