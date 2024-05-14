Ці котлети готуються не лише з фаршу. Овочі додадуть їм ще більше соковитості.
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Іспанські котлети
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистьте, вимийте та натріть на великій терці цибулю, картоплю і моркву. Вимитий перець почистьте від серцевини та наріжте дрібними кубиками.
- Подрібніть вимитий часник та дуже дрібно наріжте шпинат. Додайте всі інгредієнти до яловичого фаршу.
- Розбийте у фарш яйця. Додайте перець, паприку та сіль. Усе добре перемішайте.
- Сформуйте котлети та викладіть їх на встелене пергаментом пласке деко. Ложкою зробіть заглибини в кожній. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте котлети протягом 30 хвилин.