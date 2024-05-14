Ці котлети готуються не лише з фаршу. Овочі додадуть їм ще більше соковитості.

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Іспанські котлети

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичого фаршу;

– 2 картоплини;

– 2 цибулини;

– 2 морквини;

– 1 червоний солодкий перець;

– 40 грамів шпинату;

– 4 зубчики часнику;

– 2 яйця;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,25 чайної ложки перцю;

– 0,5 чайної ложки паприки.

Приготування:

Почистьте, вимийте та натріть на великій терці цибулю, картоплю і моркву. Вимитий перець почистьте від серцевини та наріжте дрібними кубиками. Подрібніть вимитий часник та дуже дрібно наріжте шпинат. Додайте всі інгредієнти до яловичого фаршу. Розбийте у фарш яйця. Додайте перець, паприку та сіль. Усе добре перемішайте. Сформуйте котлети та викладіть їх на встелене пергаментом пласке деко. Ложкою зробіть заглибини в кожній. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте котлети протягом 30 хвилин.

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