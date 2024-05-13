Проще не бывает: готовим ароматный стейк из капусты в духовке

Капустные стейки на вкус просто незабываемы. Обязательно попробуйте их приготовить.
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Капустные стейки – пошаговый рецепт
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Капустные стейки получаются очень вкусными / Фото unsplash
Приготовление:
- Капусту нарежьте на стейки толщиной 1,5 – 2 сантиметра.
- Смажьте капусту маслом и добавьте специи – соль, перец и копченую паприку.
- Запекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 – 20 минут. Если капуста молодая, времени может понадобиться меньше.