Заправка этого салата вам точно понравится. Она готовится из йогурта и горчицы.
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Коул слоу – рецепт
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Капусту тонко нашинкуйте, а зеленый лук мелко нарежьте. Морковь почистьте и натрите на крупной терке.
- Для заправки в миске смешайте йогурт, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, кленовый сироп, соль и специи. Попробуйте, чтобы заправка была сбалансированной по вкусу.
- Овощи положите в миску, залейте заправкой и хорошо перемешайте. Оставьте салат немного постоять и пустить сок.