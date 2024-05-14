Заправка этого салата вам точно понравится. Она готовится из йогурта и горчицы.

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Коул слоу – рецепт

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов белокочанной капусты;

– 2 морковки;

– 20 граммов зелени.

Для заправки:

– 3 столовые ложки йогурта без наполнителя;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 1 чайная ложка кленового сиропа;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– 1 чайная ложка сушеного лука;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

Капусту тонко нашинкуйте, а зеленый лук мелко нарежьте. Морковь почистьте и натрите на крупной терке. Для заправки в миске смешайте йогурт, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, кленовый сироп, соль и специи. Попробуйте, чтобы заправка была сбалансированной по вкусу. Овощи положите в миску, залейте заправкой и хорошо перемешайте. Оставьте салат немного постоять и пустить сок.

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