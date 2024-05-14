Заправка этого салата вам точно понравится. Она готовится из йогурта и горчицы.

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Коул слоу – рецепт

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Капусту тонко нашинкуйте, а зеленый лук мелко нарежьте. Морковь почистьте и натрите на крупной терке.
  2. Для заправки в миске смешайте йогурт, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, кленовый сироп, соль и специи. Попробуйте, чтобы заправка была сбалансированной по вкусу.
  3. Овощи положите в миску, залейте заправкой и хорошо перемешайте. Оставьте салат немного постоять и пустить сок.