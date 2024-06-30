В магазине такого не купишь: как испечь вкусный домашний хлеб

30 июня 2024, 23:59
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Источник:

kruchkov.food

Пожалуй, никто не устоит перед ломтиком домашнего хлеба. Попробуйте приготовить его самостоятельно, ведь это совсем не трудно.

Для хлеба нужны лишь самые простые ингредиенты. Они точно уже есть у вас дома.

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Домашний хлеб

  • Время: 1 час + 5 часов
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 450 граммов муки;
– 350 миллилитров теплой воды;
– 5 граммов соли;
– 5 граммов сухих дрожжей;
– орегано по вкусу.

Смотрите, как печь домашний хлеб: видео

Приготовление:

  1. Смешайте муку, дрожжи, орегано и соль.
  2. Добавьте теплую воду и замесите липкое тесто. Поставьте подходить минимум на 5 часов, а еще лучше – на ночь.
  3. Стол хорошо посыпьте мукой и выложите тесто. Сложите каждую сторону к центру 1 раз, как конверт.
  4. Переложите тесто на полотенце и в миску.
  5. Возьмите форму для запекания с крышкой. Разогрейте ее вместе с духовкой до 220 градусов.
  6. В форму переложите тесто и сделайте надрез по длине. Накройте и поставьте в духовой шкаф на 30 минут.
  7. Через 30 минут снимите крышку и пеките еще 20 – 25 минут. Выньте готовый хлеб и дайте немного остыть.

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Автор: Ольга Котів