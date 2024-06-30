Кабачок добавит котлетам пользы. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.
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Мясные котлеты с кабачком
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо помойте и нарежьте кусками. Лук почистите и тоже разрежьте на 4 части. Чеснок почистите чеснок почистите. Пропустите все через мясорубку.
- Кабачок помойте, почистите от кожуры, уберите семена и натрите на мелкой терке. Все смешайте, добавьте манку, соль и перец. Перемешайте.
- Сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях с обеих сторон.
- Разогрейте сковороду, влейте масло и обжарьте котлеты с двух сторон до румяности. На это уйдет примерно по 4 – 5 минут с каждой стороны.