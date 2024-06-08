Нет лучшего сочетания, чем шоколад и клубника – это незаменимая классика. Готовьтесь к тому, что на потом не останется ни крошки – все сразу съедят за столом.

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Брауни с клубникой

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Безумно вкусно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 200 грамм сливочного масла;

– 200 грамм черного шоколада;

– 3 яйца (комнатной температуры);

– 250 грамм мелкого сахара;

– 135 грамм муки;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 1 столовая ложка арахисового масла или щепотка соли;

– 150 грамм клубники;

– 100 грамм черного или молочного шоколада.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Подготовьте небольшую прямоугольную форму для выпекания, смажьте ее сливочным маслом и застелите бумагой для выпечки. Сливочное масло поместите в кастрюлю и растопите на медленном огне. Поломайте 200 грамм черного шоколада на кубики, добавьте к маслу. Растопите, помешивая, и отставьте с огня. В отдельной миске смешайте венчиком яйца и сахар. Добавьте растопленный шоколад и масло, ваниль. Добавьте муку и перемешивайте до однородного теста. Выложите на подготовленный противень и положите сверху тонкие ломтики клубники, оставляя примерно 1 сантиметр друг от друга. Посыпьте десерт темным или молочным шоколадом. Поставьте в духовку и выпекайте примерно 35 минут, пока тесто немного не поднимется. После запекания и остывания нарежьте небольшими кусочками.

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