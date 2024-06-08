Нет лучшего сочетания, чем шоколад и клубника – это незаменимая классика. Готовьтесь к тому, что на потом не останется ни крошки – все сразу съедят за столом.

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Брауни с клубникой

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Как приготовить торт с клубникойБезумно вкусно / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  2. Подготовьте небольшую прямоугольную форму для выпекания, смажьте ее сливочным маслом и застелите бумагой для выпечки.
  3. Сливочное масло поместите в кастрюлю и растопите на медленном огне.
  4. Поломайте 200 грамм черного шоколада на кубики, добавьте к маслу.
  5. Растопите, помешивая, и отставьте с огня.
  6. В отдельной миске смешайте венчиком яйца и сахар. Добавьте растопленный шоколад и масло, ваниль.
  7. Добавьте муку и перемешивайте до однородного теста.
  8. Выложите на подготовленный противень и положите сверху тонкие ломтики клубники, оставляя примерно 1 сантиметр друг от друга. Посыпьте десерт темным или молочным шоколадом.
  9. Поставьте в духовку и выпекайте примерно 35 минут, пока тесто немного не поднимется.
  10. После запекания и остывания нарежьте небольшими кусочками.