Немає кращого поєднання за шоколад та полуницю – це незамінна класика. Готуйтеся до того, що на потім не залишиться ні крихти – все одразу з'їдять за столом.

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Брауні з полуницею

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Шалено смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла;

– 200 грамів чорного шоколаду;

– 3 яйця (кімнатної температури);

– 250 грамів дрібного цукру;

– 135 грамів борошна;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 1 столова ложка арахісового масла або дрібка солі;

– 150 грамів полуниці;

– 100 грамів чорного або молочного шоколаду.

Приготування:

Розігрійте духовку до 160 градусів. Підготуйте невелику прямокутну форму для випікання, змастіть її вершковим маслом і застеліть папером для випічки. Вершкове масло помістіть в каструлю і розтопіть на повільному вогні. Поламайте 200 грамів чорного шоколаду на кубики, додайте до масла. Розтопіть, помішуючи, і відставте з вогню. В окремій мисці змішайте віночком яйця і цукор. Додайте розтоплений шоколад і масло, ваніль. Додайте борошно і перемішуйте до однорідного тіста. Викладіть на підготовлене деко і покладіть зверху тонкі скибочки полуниці, залишаючи приблизно 1 сантиметр один від одного. Посипте десерт темним або молочним шоколадом. Поставте в духовку і випікайте приблизно 35 хвилин, поки тісто трохи не підніметься. Після запікання та охолодження наріжте невеликими шматочками.

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