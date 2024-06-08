Вкусный десерт для всей семьи: готовим клубничный пляцок

8 июня 2024, 17:59
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Источник:

Kwestia smaku

Для приготовления этого десерта не придется прилагать больших усилий. Просто соедините все ингредиенты, поставьте блюдо в духовку – у вас получится невероятная вкуснятина.

Нет лучшего сочетания, чем шоколад и клубника – это незаменимая классика. Готовьтесь к тому, что на потом не останется ни крошки – все сразу съедят за столом.

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Брауни с клубникой

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Безумно вкусно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:
– 200 грамм сливочного масла;
– 200 грамм черного шоколада;
– 3 яйца (комнатной температуры);
– 250 грамм мелкого сахара;
– 135 грамм муки;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 1 столовая ложка арахисового масла или щепотка соли;
– 150 грамм клубники;
– 100 грамм черного или молочного шоколада.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  2. Подготовьте небольшую прямоугольную форму для выпекания, смажьте ее сливочным маслом и застелите бумагой для выпечки.
  3. Сливочное масло поместите в кастрюлю и растопите на медленном огне.
  4. Поломайте 200 грамм черного шоколада на кубики, добавьте к маслу.
  5. Растопите, помешивая, и отставьте с огня.
  6. В отдельной миске смешайте венчиком яйца и сахар. Добавьте растопленный шоколад и масло, ваниль.
  7. Добавьте муку и перемешивайте до однородного теста.
  8. Выложите на подготовленный противень и положите сверху тонкие ломтики клубники, оставляя примерно 1 сантиметр друг от друга. Посыпьте десерт темным или молочным шоколадом.
  9. Поставьте в духовку и выпекайте примерно 35 минут, пока тесто немного не поднимется.
  10. После запекания и остывания нарежьте небольшими кусочками.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська