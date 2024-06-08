Вкусный десерт для всей семьи: готовим клубничный пляцок
8 июня 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Для приготовления этого десерта не придется прилагать больших усилий. Просто соедините все ингредиенты, поставьте блюдо в духовку – у вас получится невероятная вкуснятина.
Нет лучшего сочетания, чем шоколад и клубника – это незаменимая классика. Готовьтесь к тому, что на потом не останется ни крошки – все сразу съедят за столом.
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Брауни с клубникой
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 200 грамм сливочного масла;
– 200 грамм черного шоколада;
– 3 яйца (комнатной температуры);
– 250 грамм мелкого сахара;
– 135 грамм муки;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 1 столовая ложка арахисового масла или щепотка соли;
– 150 грамм клубники;
– 100 грамм черного или молочного шоколада.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Подготовьте небольшую прямоугольную форму для выпекания, смажьте ее сливочным маслом и застелите бумагой для выпечки.
- Сливочное масло поместите в кастрюлю и растопите на медленном огне.
- Поломайте 200 грамм черного шоколада на кубики, добавьте к маслу.
- Растопите, помешивая, и отставьте с огня.
- В отдельной миске смешайте венчиком яйца и сахар. Добавьте растопленный шоколад и масло, ваниль.
- Добавьте муку и перемешивайте до однородного теста.
- Выложите на подготовленный противень и положите сверху тонкие ломтики клубники, оставляя примерно 1 сантиметр друг от друга. Посыпьте десерт темным или молочным шоколадом.
- Поставьте в духовку и выпекайте примерно 35 минут, пока тесто немного не поднимется.
- После запекания и остывания нарежьте небольшими кусочками.