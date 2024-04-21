Такой кулич печется очень просто. Вам не нужно будет тратить много времени.
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Шоколадный кулич – рецепт Лилии Цвит
- Время: 3 часа 20 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Растворите дрожжи в теплом молоке, после чего добавьте обычный и ванильный сахар и тщательно перемешайте.
- Добавьте 2 стакана муки и снова хорошо перемешайте венчиком.
- Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут. Тем временем растопите шоколад.
- Добавьте в тесто творог, яйца, масло, растопленный шоколад, какао и остальную часть муки. Вымешайте. Тесто должно быть мягким, не тугим, не прилипать к рукам.
- Добавьте изюм, вымешайте, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.
- Смажьте маслом формы для куличей. Заполните их тестом на треть. Оставьте еще на 20 минут, чтобы тесто поднялось.
- Смажьте куличи взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 40 – 60 минут, в зависимости от размера кулича.
- Еще горячими выньте куличи из форм. Растопите остатки шоколада с молоком и смажьте смесью верхушки. Украсьте посыпкой.