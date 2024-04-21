Така паска печеться дуже просто. Вам не потрібно буде витрачати багато часу.

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Шоколадна паска – рецепт Лілії Цвіт

Час : 3 години 20 хвилин

: 3 години 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока 2,5%;

– 50 грамів сухих дріжджів;

– 1 склянка цукру;

– 24 грами ванільного цукру;

– 2 яйця;

– 4 склянки борошна;

– 100 грамів какао;

– 100 грамів шоколаду;

– 100 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів родзинок;

– 50 грамів олії.

Для глазурі:

– 100 грамів чорного шоколаду;

– 2 столові ложки молока 2,5%;

– декоративна посипка.

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Приготування:

Розчиніть дріжджі у теплому молоці, після чого додайте звичайний та ванільний цукор і ретельно перемішайте. Додайте 2 склянки борошна і знову добре перемішайте віничком. Накрийте миску рушником та поставте у тепле місце на 30 хвилин. Тим часом розтопіть шоколад. Додайте в тісто сир, яйця, олію, розтоплений шоколад, какао та решту борошна. Вимішайте. Тісто має бути м'яким, не тугим, не прилипати до рук. Додайте родзинки, вимішайте, накрийте рушником та залиште у теплому місці на 1,5 години. Змастіть олією форми для пасок. Заповніть їх тістом на третину. Залиште ще на 20 хвилин, щоб тісто піднялося. Змастіть паски збитим жовтком. Випікайте у розігрітій до 160 градусів духовці 40 – 60 хвилин, залежно від розміру паски. Ще гарячими вийміть паски із форм. Розтопіть залишки шоколаду з молоком та змастіть сумішшю верхівки. Прикрасьте посипкою.

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