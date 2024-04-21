Така паска печеться дуже просто. Вам не потрібно буде витрачати багато часу.
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Шоколадна паска – рецепт Лілії Цвіт
- Час: 3 години 20 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Розчиніть дріжджі у теплому молоці, після чого додайте звичайний та ванільний цукор і ретельно перемішайте.
- Додайте 2 склянки борошна і знову добре перемішайте віничком.
- Накрийте миску рушником та поставте у тепле місце на 30 хвилин. Тим часом розтопіть шоколад.
- Додайте в тісто сир, яйця, олію, розтоплений шоколад, какао та решту борошна. Вимішайте. Тісто має бути м'яким, не тугим, не прилипати до рук.
- Додайте родзинки, вимішайте, накрийте рушником та залиште у теплому місці на 1,5 години.
- Змастіть олією форми для пасок. Заповніть їх тістом на третину. Залиште ще на 20 хвилин, щоб тісто піднялося.
- Змастіть паски збитим жовтком. Випікайте у розігрітій до 160 градусів духовці 40 – 60 хвилин, залежно від розміру паски.
- Ще гарячими вийміть паски із форм. Розтопіть залишки шоколаду з молоком та змастіть сумішшю верхівки. Прикрасьте посипкою.