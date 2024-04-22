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Італійська паска

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 10

Інгредієнти:

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 100 грамів цукру;

– 220 мілілітрів теплої води;

– 1 лимон;

– 120 мілілітрів натурального йогурту;

– дрібка солі;

– 2 яєчні жовтки;

– 50 грамів вершкового масла;

– 500 – 600 грамів борошна;

– ванільний екстракт;

– 4 столові ложки цукрової пудри;

– цукати до смаку.

Приготування:

Усі інгредієнти доведіть до кімнатної температури. Сухі дріжджі змішайте з цукром та теплою водою (близько 40 градусів). Розмішайте, накрийте плівкою та залиште опару у теплому темному місці, щоб дріжджі почали працювати. В окремій мисці змішайте йогурт, розм'якшене вершкове масло, 2 жовтки та цедру одного лимона. Влийте готову опару, розмішайте до однорідності міксером. Поетапно введіть в отриману масу просіяне борошно. Розмішуйте міксером після кожних 2 – 3 ложок. Тісто має трохи прилипати до рук. Додайте ваніль, збийте ще раз. Змастіть руки та окрему миску вершковим маслом, та перекладіть туди тісто. Накрийте харчовою плівкою та рушником. Залиште в теплому місці на 1 – 1,5 години. Робочу поверхню присипте борошном. Викладіть на неї тісто та вимішуйте протягом 2 – 3 хвилин. Після цього додайте цукати та знову вимішайте. Розкладіть тісто у форми для пасок приблизно на третину. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 30 – 40 хвилин. Духовку розігрійте до 180 градусів. Поставте форми із пасками запікатися на 40 – 60 хвилин. Для приготування глазурі у мисці змішайте цукрову пудру та сік половини лимона. Перемішайте до однорідності та полийте паски, коли вони охолонуть.

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