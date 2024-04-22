В Італії дуже люблять панетоне. Його печуть навіть на Різдво.

Буде смачно Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Італійська паска

  • Час: 3 години
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Усі інгредієнти доведіть до кімнатної температури. Сухі дріжджі змішайте з цукром та теплою водою (близько 40 градусів). Розмішайте, накрийте плівкою та залиште опару у теплому темному місці, щоб дріжджі почали працювати.
  2. В окремій мисці змішайте йогурт, розм'якшене вершкове масло, 2 жовтки та цедру одного лимона. Влийте готову опару, розмішайте до однорідності міксером.
  3. Поетапно введіть в отриману масу просіяне борошно. Розмішуйте міксером після кожних 2 – 3 ложок. Тісто має трохи прилипати до рук.
  4. Додайте ваніль, збийте ще раз. Змастіть руки та окрему миску вершковим маслом, та перекладіть туди тісто. Накрийте харчовою плівкою та рушником. Залиште в теплому місці на 1 – 1,5 години.
  5. Робочу поверхню присипте борошном. Викладіть на неї тісто та вимішуйте протягом 2 – 3 хвилин. Після цього додайте цукати та знову вимішайте.
  6. Розкладіть тісто у форми для пасок приблизно на третину. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 30 – 40 хвилин.
  7. Духовку розігрійте до 180 градусів. Поставте форми із пасками запікатися на 40 – 60 хвилин.
  8. Для приготування глазурі у мисці змішайте цукрову пудру та сік половини лимона. Перемішайте до однорідності та полийте паски, коли вони охолонуть.