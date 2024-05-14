На аромат прибегут соседи: готовим фантастический итальянский пирог с клубникой

14 мая 2024, 12:59
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Источник:

Ricette Fatte In Casa

Клубника уже начала появляться в магазинах. Попробуйте приготовить из нее итальянский пирог.

Маскарпоне придаст выпечке еще больше нежности. Обязательно сохраните этот рецепт.

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Итальянский пирог с клубникой

  • Время: 55 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты для теста: Ингредиенты для теста:
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 100 миллилитров масла;
– 100 миллилитров молока 2,5%;
– 250 граммов муки;
– 12 граммов разрыхлителя.
Для наполнителя:
– 3 столовые ложки сыра маскарпоне;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 100 граммов клубники.

Приготовление:

  1. Взбейте миксером яйца, сахар и ванильный сахар до побеления.
  2. Налейте масло и молоко и снова взбейте до однородности.
  3. Насыпьте муку, разрыхлитель и перемешайте миксером. Затем еще немного вымешайте лопаткой.
  4. Форму для выпекания застелите пергаментом и вылейте в нее тесто.
  5. В глубокую тарелку выложите маскарпоне, добавьте яйцо, сахарную пудру и взбейте миксером до пышной, однородной массы.
  6. Переложите массу в кондитерский мешочек и выложите на тесто красивым узором.
  7. Клубнику промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их на пирог.
  8. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

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Автор: Ольга Котів