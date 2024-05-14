Маскарпоне додасть випічці ще більше ніжності. Обов'язково збережіть цей рецепт.

Буде смачно Сезон офіційно розпочався: рецепт фантастичного полуничного лимонаду

Італійський пиріг з полуницею

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Збийте міксером яйця, цукор та ванільний цукор до побіління.
  2. Налийте олію і молоко та знову збийте до однорідності.
  3. Насипте борошно, розпушувач і перемішайте міксером. Потім ще трохи вимішайте лопаткою.
  4. Форму для випікання застеліть пергаментом і вилийте в неї тісто.
  5. У глибоку тарілку викладіть маскарпоне, додайте яйце, цукрову пудру і збийте міксером до пишної, однорідної маси.
  6. Перекладіть масу в кондитерський мішечок і викладіть на тісто гарним візерунком.
  7. Полуницю промийте і наріжте тонкими скибочками. Викладіть їх на пиріг.
  8. Відправте у духовку, розігріту до 200 градусів, на 25 хвилин. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.