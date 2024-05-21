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Итальянский салат с колбасой в итальянском стиле
- Время: 30 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Все овощи и салат помойте и порежьте произвольными кусками. Салями и оливки нарежьте тонкими полосками.
- Для заправки смешайте масло, уксус, горчицу, орегано, соль и перец. Попробуйте и доведите до вкуса солью или перцем.
- Смешайте в большой миске айсберг и ромен, огурцы, салями, нут, оливки, помидоры и сыр. Вылейте заправку и хорошо перемешайте.