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Будет вкусно "Метла" для похудения: готовим фантастический салат со свеклой по рецепту Лилии Цвит

Итальянский салат с колбасой в итальянском стиле

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты для салата:

– 250 граммов салата Айсберг;

– 250 граммов салата Ромен;

– 4 огурца;

– 60 граммов оливок без косточек;

– 150 граммов розовых томатов;

– 100 граммов консервированного нута;

– 70 граммов салями;

– 50 граммов тертого пармезана.

Заправка:

– 80 миллилитров оливкового масла Extra Virgin;

– 50 миллилитров красного винного уксуса;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– 1 чайная ложка морской соли;

– 0,5 чайной ложки черного перца.

Смотрите видео, как приготовить итальянский салат

Приготовление:

Все овощи и салат помойте и порежьте произвольными кусками. Салями и оливки нарежьте тонкими полосками. Для заправки смешайте масло, уксус, горчицу, орегано, соль и перец. Попробуйте и доведите до вкуса солью или перцем. Смешайте в большой миске айсберг и ромен, огурцы, салями, нут, оливки, помидоры и сыр. Вылейте заправку и хорошо перемешайте.

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