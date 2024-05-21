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Буде смачно "Мітла" для схуднення: готуємо фантастичний салат з буряком за рецептом Лілії Цвіт

Італійський салат з ковбасою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

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Приготування:

  1. Усі овочі та салат помийте і поріжте довільними шматками. Салямі та оливки наріжте тонкими смужками.
  2. Для заправки змішайте олію, оцет, гірчицю, орегано, сіль та перець. Скуштуйте та доведіть до смаку сіллю або перцем.
  3. Змішайте у великій мисці айсберг і ромен, огірки, салямі, нут, оливки, помідори та сир. Вилийте заправку та добре перемішайте.