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Італійський салат з ковбасою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Усі овочі та салат помийте і поріжте довільними шматками. Салямі та оливки наріжте тонкими смужками.
- Для заправки змішайте олію, оцет, гірчицю, орегано, сіль та перець. Скуштуйте та доведіть до смаку сіллю або перцем.
- Змішайте у великій мисці айсберг і ромен, огірки, салямі, нут, оливки, помідори та сир. Вилийте заправку та добре перемішайте.