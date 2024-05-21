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Італійський салат з ковбасою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти для салату:

– 250 грамів салату Айсберг;

– 250 грамів салату Ромен;

– 4 огірки;

– 60 грамів оливок без кісточок;

– 150 грамів рожевих томатів;

– 100 грамів консервованого нуту;

– 70 грамів салямі;

– 50 грамів тертого пармезану.

Заправка:

– 80 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin;

– 50 мілілітрів червоного винного оцту;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 1 чайна ложка морської солі;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю.

Дивіться відео, як приготувати італійський салат

Приготування:

Усі овочі та салат помийте і поріжте довільними шматками. Салямі та оливки наріжте тонкими смужками. Для заправки змішайте олію, оцет, гірчицю, орегано, сіль та перець. Скуштуйте та доведіть до смаку сіллю або перцем. Змішайте у великій мисці айсберг і ромен, огірки, салямі, нут, оливки, помідори та сир. Вилийте заправку та добре перемішайте.

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