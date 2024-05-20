Этот салат готовится из свежих овощей. Яблоко придаст ему приятную кислинку.
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Салат "Метла" по рецепту Лилии Цвит
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Все овощи и кислые яблоки тщательно помойте и почистьте. Возьмите глубокую миску и терку для моркови по-корейски.
- Сперва в миску натрите морковь, а затем – корень сельдерея, яблоки и небольшую свеклу. Далее тонко нарежьте пекинскую капусту и тоже добавьте ее в миску.
- Заправьте салат соком лимона, оливковым маслом и хорошо перемешайте. По желанию посолите. Переложите в тарелку и подавайте.