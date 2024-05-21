Итальянский салат с колбасой: этот элементарный рецепт разорвал тикток
21 мая 2024, 14:59Читати новину українською
Источник:kalejunkie
Весна, бесспорно, является временем салатов. Попробуйте приготовить нереально вкусный итальянский.
Этот простой рецепт стал вирусным в тиктоке. Пользователи просто в восторге от него.
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Итальянский салат с колбасой в итальянском стиле
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 250 граммов салата Айсберг;
– 250 граммов салата Ромен;
– 4 огурца;
– 60 граммов оливок без косточек;
– 150 граммов розовых томатов;
– 100 граммов консервированного нута;
– 70 граммов салями;
– 50 граммов тертого пармезана.
Заправка:
– 80 миллилитров оливкового масла Extra Virgin;
– 50 миллилитров красного винного уксуса;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– 1 чайная ложка морской соли;
– 0,5 чайной ложки черного перца.
Смотрите видео, как приготовить итальянский салат
Приготовление:
- Все овощи и салат помойте и порежьте произвольными кусками. Салями и оливки нарежьте тонкими полосками.
- Для заправки смешайте масло, уксус, горчицу, орегано, соль и перец. Попробуйте и доведите до вкуса солью или перцем.
- Смешайте в большой миске айсберг и ромен, огурцы, салями, нут, оливки, помидоры и сыр. Вылейте заправку и хорошо перемешайте.