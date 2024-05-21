Итальянский салат с колбасой: этот элементарный рецепт разорвал тикток

Весна, бесспорно, является временем салатов. Попробуйте приготовить нереально вкусный итальянский.

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Итальянский салат с колбасой в итальянском стиле

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

– 250 граммов салата Айсберг;– 250 граммов салата Ромен;– 4 огурца;– 60 граммов оливок без косточек;– 150 граммов розовых томатов;– 100 граммов консервированного нута;– 70 граммов салями;– 50 граммов тертого пармезана.– 80 миллилитров оливкового масла Extra Virgin;– 50 миллилитров красного винного уксуса;– 1 чайная ложка дижонской горчицы;– 1 чайная ложка сушеного орегано;– 1 чайная ложка сушеного чеснока;– 1 чайная ложка морской соли;– 0,5 чайной ложки черного перца.

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Приготовление: