Королевское блюдо за малые деньги: готовим итальянский салат с картофелем и томатами
4 июня 2024, 14:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Салат пантеллерия - традиционный рецепт с итальянского вулканического острова Пантеллерия. Обязательно попробуйте приготовить его на своей кухне.
Он готовится совсем не трудно. Поэтому советуем сохранить этот рецепт.
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Салат Пантеллерия с картофелем
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 400 граммов картофеля;
– 300 граммов томатов;
– 30 граммов каперсов;
– 50 граммов оливок;
– 1 красная луковица;
– 20 миллилитров белого винного уксуса;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– сушеное орегано, свежий базилик, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Помойте и отварите картофель без кожуры примерно 30 – 35 минут в подсоленной воде.
- Почистите и тонко нарежьте лук. Также помойте и порежьте помидоры.
- В большую миску положите лук, помидоры черри, оливки без косточек и каперсы. Добавьте измельченные листья базилика и сушеный орегано.
- Охлажденный готовый картофель нарежьте кусочками. Добавьте к остальным ингредиентам.
- Заправьте салат белым винным уксусом, маслом, солью, перцем по вкусу и перемешайте.