Королевское блюдо за малые деньги: готовим итальянский салат с картофелем и томатами

4 июня 2024, 14:59
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Источник:

Shuba

Салат пантеллерия - традиционный рецепт с итальянского вулканического острова Пантеллерия. Обязательно попробуйте приготовить его на своей кухне.

Он готовится совсем не трудно. Поэтому советуем сохранить этот рецепт.

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Салат Пантеллерия с картофелем

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов картофеля;
– 300 граммов томатов;
– 30 граммов каперсов;
– 50 граммов оливок;
– 1 красная луковица;
– 20 миллилитров белого винного уксуса;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– сушеное орегано, свежий базилик, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте и отварите картофель без кожуры примерно 30 – 35 минут в подсоленной воде.
  2. Почистите и тонко нарежьте лук. Также помойте и порежьте помидоры.
  3. В большую миску положите лук, помидоры черри, оливки без косточек и каперсы. Добавьте измельченные листья базилика и сушеный орегано.
  4. Охлажденный готовый картофель нарежьте кусочками. Добавьте к остальным ингредиентам.
  5. Заправьте салат белым винным уксусом, маслом, солью, перцем по вкусу и перемешайте.
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Автор: Ольга Котів