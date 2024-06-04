Он готовится совсем не трудно. Поэтому советуем сохранить этот рецепт.
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Салат Пантеллерия с картофелем
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помойте и отварите картофель без кожуры примерно 30 – 35 минут в подсоленной воде.
- Почистите и тонко нарежьте лук. Также помойте и порежьте помидоры.
- В большую миску положите лук, помидоры черри, оливки без косточек и каперсы. Добавьте измельченные листья базилика и сушеный орегано.
- Охлажденный готовый картофель нарежьте кусочками. Добавьте к остальным ингредиентам.
- Заправьте салат белым винным уксусом, маслом, солью, перцем по вкусу и перемешайте.