Он готовится совсем не трудно. Поэтому советуем сохранить этот рецепт.

Стоит попробовать Раз, два – и готово: как приготовить фантастически вкусную кабачковую запеканку

Салат Пантеллерия с картофелем

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Помойте и отварите картофель без кожуры примерно 30 – 35 минут в подсоленной воде.
  2. Почистите и тонко нарежьте лук. Также помойте и порежьте помидоры.
  3. В большую миску положите лук, помидоры черри, оливки без косточек и каперсы. Добавьте измельченные листья базилика и сушеный орегано.
  4. Охлажденный готовый картофель нарежьте кусочками. Добавьте к остальным ингредиентам.
  5. Заправьте салат белым винным уксусом, маслом, солью, перцем по вкусу и перемешайте.