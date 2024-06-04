Він готується зовсім не важко. Тож радимо зберегти цей рецепт.

Варто спробувати Раз, два – і готово: як приготувати фантастично смачну кабачкову запіканку

Салат Пантеллерія з картоплею

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів картоплі;

– 300 грамів томатів;

– 30 грамів каперсів;

– 50 грамів оливок;

– 1 червона цибулина;

– 20 мілілітрів білого винного оцту;

– 40 мілілітрів оливкової олії;

– сушене орегано, свіжий базилік, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Помийте та відваріть картоплю без шкірки приблизно 30 – 35 хвилин у підсоленій воді. Почистьте і тонко наріжте цибулю. Також помийте та поріжте помідори. У велику миску покладіть цибулю, помідори чері, оливки без кісточок та каперси. Додайте подрібнене листя базиліка і сушене орегано. Охолоджену готову картоплю наріжте шматочками. Додайте до решти інгредієнтів. Заправте салат білим винним оцтом, олією, сіллю, перцем до смаку та перемішайте.

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