Він готується зовсім не важко. Тож радимо зберегти цей рецепт.
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Салат Пантеллерія з картоплею
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помийте та відваріть картоплю без шкірки приблизно 30 – 35 хвилин у підсоленій воді.
- Почистьте і тонко наріжте цибулю. Також помийте та поріжте помідори.
- У велику миску покладіть цибулю, помідори чері, оливки без кісточок та каперси. Додайте подрібнене листя базиліка і сушене орегано.
- Охолоджену готову картоплю наріжте шматочками. Додайте до решти інгредієнтів.
- Заправте салат білим винним оцтом, олією, сіллю, перцем до смаку та перемішайте.