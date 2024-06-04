Він готується зовсім не важко. Тож радимо зберегти цей рецепт.

Варто спробувати Раз, два – і готово: як приготувати фантастично смачну кабачкову запіканку

Салат Пантеллерія з картоплею

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помийте та відваріть картоплю без шкірки приблизно 30 – 35 хвилин у підсоленій воді.
  2. Почистьте і тонко наріжте цибулю. Також помийте та поріжте помідори.
  3. У велику миску покладіть цибулю, помідори чері, оливки без кісточок та каперси. Додайте подрібнене листя базиліка і сушене орегано.
  4. Охолоджену готову картоплю наріжте шматочками. Додайте до решти інгредієнтів.
  5. Заправте салат білим винним оцтом, олією, сіллю, перцем до смаку та перемішайте.