Как тирамису, но без маскарпоне и хлопот: готовим мегавкусный итальянский десерт

Попробуйте приготовить этот вкусный итальянский десерт. Он несколько похож на известное тирамису, но готовится без маскарпоне.

Для этого десерта вам требуются только самые простые ингредиенты. Его даже не нужно выпекать.

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Рецепт простого итальянского десерта

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

– 2 яйца;– 100 граммов сахара;– 80 граммов муки или кукурузного крахмала;– 1 литр молока;– 50 граммов сливочного масла;– 50 граммов белого шоколада;– 150 граммов черного шоколада;– 10 граммов подсолнечного масла;– 1 столовая ложка кофе эспрессо;– 200 граммов савоярди или шоколадного печенья.

Приготовление:

В холодную кастрюлю добавьте яйца, сахар и муку, взбивайте в течение минуты до однородной массы. Включите средний огонь и варите смесь 90 секунд. Все время помешивайте ее венчиком, чтобы не было комочков. Понемногу добавьте молоко и продолжайте помешивать примерно 5 – 10 минут, пока соус не загустеет. Выключите огонь, добавьте сливочное масло и белый шоколад и продолжайте перемешивать до однородной массы. Отставьте в сторону. На дно формы выложите немного печенья, а сверху добавьте часть крема. Выкладывайте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Поставьте десерт в холодильник минимум на 30 минут. Тем временем растопите немного шоколада в микроволновке в течение 90 секунд, добавьте подсолнечное масло и кофе и хорошо перемешайте до однородной массы. Вылейте шоколадный соус сверху на десерт и поставьте его в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше – на ночь.