В частности, попробуйте испечь манник. В этот пирог можно добавлять абсолютно любую начинку или вообще обойтись без нее. Прекрасно подойдут яблоки, замороженные ягоды или густое варенье.

Будет вкусно Быстро, просто и дешево: рецепт яблочного пирога, который можно печь хоть каждый день

Бабушкин пирог – простой рецепт

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Смешайте яйца, сахар, кефир и манку. Дайте манке разбухнуть 30 – 50 минут.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель, ванилин и растительное масло.
  3. Выложите первый слой теста в смазанную маслом форму.
  4. Добавьте вишни или варенье и залейте вторым слоем теста.
  5. Выпекайте 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.