Для этого десерта вам требуются только самые простые ингредиенты. Его даже не нужно выпекать.
Вам понравится У вас точно есть все для этого рецепта: готовим идеальный бабушкин пирог на кефире
Рецепт простого итальянского десерта
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- В холодную кастрюлю добавьте яйца, сахар и муку, взбивайте в течение минуты до однородной массы.
- Включите средний огонь и варите смесь 90 секунд. Все время помешивайте ее венчиком, чтобы не было комочков.
- Понемногу добавьте молоко и продолжайте помешивать примерно 5 – 10 минут, пока соус не загустеет.
- Выключите огонь, добавьте сливочное масло и белый шоколад и продолжайте перемешивать до однородной массы. Отставьте в сторону.
- На дно формы выложите немного печенья, а сверху добавьте часть крема. Выкладывайте слои, пока не закончатся все ингредиенты.
- Поставьте десерт в холодильник минимум на 30 минут.
- Тем временем растопите немного шоколада в микроволновке в течение 90 секунд, добавьте подсолнечное масло и кофе и хорошо перемешайте до однородной массы.
- Вылейте шоколадный соус сверху на десерт и поставьте его в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше – на ночь.