Для этого десерта вам требуются только самые простые ингредиенты. Его даже не нужно выпекать.

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Рецепт простого итальянского десерта

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 80 граммов муки или кукурузного крахмала;

– 1 литр молока;

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 граммов белого шоколада;

– 150 граммов черного шоколада;

– 10 граммов подсолнечного масла;

– 1 столовая ложка кофе эспрессо;

– 200 граммов савоярди или шоколадного печенья.

Приготовление:

В холодную кастрюлю добавьте яйца, сахар и муку, взбивайте в течение минуты до однородной массы. Включите средний огонь и варите смесь 90 секунд. Все время помешивайте ее венчиком, чтобы не было комочков. Понемногу добавьте молоко и продолжайте помешивать примерно 5 – 10 минут, пока соус не загустеет. Выключите огонь, добавьте сливочное масло и белый шоколад и продолжайте перемешивать до однородной массы. Отставьте в сторону. На дно формы выложите немного печенья, а сверху добавьте часть крема. Выкладывайте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Поставьте десерт в холодильник минимум на 30 минут. Тем временем растопите немного шоколада в микроволновке в течение 90 секунд, добавьте подсолнечное масло и кофе и хорошо перемешайте до однородной массы. Вылейте шоколадный соус сверху на десерт и поставьте его в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше – на ночь.

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