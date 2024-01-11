Для цього десерту вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Його навіть не треба випікати.

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Рецепт простого італійського десерту

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У холодну каструлю додайте яйця, цукор і борошно та збивайте протягом хвилини до однорідної маси.
  2. Увімкніть середній вогонь і варіть суміш 90 секунд. Увесь час помішуйте її вінчиком, щоб не було грудочок.
  3. Потроху додайте молоко і продовжуйте помішувати приблизно 5 – 10 хвилин, поки соус не загусне.
  4. Вимкніть вогонь, додайте вершкове масло та білий шоколад і продовжуйте перемішувати до однорідної маси. Відставте в сторону.
  5. На дно посудини викладіть трохи печива, а зверху додайте частину крему. Викладайте шари, поки не закінчаться всі інгредієнти.
  6. Поставте десерт в холодильник принаймні на 30 хвилин.
  7. Тим часом розтопіть трохи шоколаду в мікрохвильовій печі протягом 90 секунд, додайте соняшникову олію та каву і добре перемішайте до однорідної маси.
  8. Вилийте шоколадний соус зверху на десерт і поставте його в холодильник щонайменше на 2 години, а ще краще – на ніч.