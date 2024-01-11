Для цього десерту вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Його навіть не треба випікати.

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Рецепт простого італійського десерту

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 80 грамів борошна або кукурудзяного крохмалю;

– 1 літр молока;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів білого шоколаду;

– 150 грамів чорного шоколаду;

– 10 грамів соняшникової олії;

– 1 столова ложка кави еспресо;

– 200 грамів савоярді або шоколадного печива.

Приготування:

У холодну каструлю додайте яйця, цукор і борошно та збивайте протягом хвилини до однорідної маси. Увімкніть середній вогонь і варіть суміш 90 секунд. Увесь час помішуйте її вінчиком, щоб не було грудочок. Потроху додайте молоко і продовжуйте помішувати приблизно 5 – 10 хвилин, поки соус не загусне. Вимкніть вогонь, додайте вершкове масло та білий шоколад і продовжуйте перемішувати до однорідної маси. Відставте в сторону. На дно посудини викладіть трохи печива, а зверху додайте частину крему. Викладайте шари, поки не закінчаться всі інгредієнти. Поставте десерт в холодильник принаймні на 30 хвилин. Тим часом розтопіть трохи шоколаду в мікрохвильовій печі протягом 90 секунд, додайте соняшникову олію та каву і добре перемішайте до однорідної маси. Вилийте шоколадний соус зверху на десерт і поставте його в холодильник щонайменше на 2 години, а ще краще – на ніч.

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