Для цього десерту вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Його навіть не треба випікати.
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Рецепт простого італійського десерту
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Приготування:
- У холодну каструлю додайте яйця, цукор і борошно та збивайте протягом хвилини до однорідної маси.
- Увімкніть середній вогонь і варіть суміш 90 секунд. Увесь час помішуйте її вінчиком, щоб не було грудочок.
- Потроху додайте молоко і продовжуйте помішувати приблизно 5 – 10 хвилин, поки соус не загусне.
- Вимкніть вогонь, додайте вершкове масло та білий шоколад і продовжуйте перемішувати до однорідної маси. Відставте в сторону.
- На дно посудини викладіть трохи печива, а зверху додайте частину крему. Викладайте шари, поки не закінчаться всі інгредієнти.
- Поставте десерт в холодильник принаймні на 30 хвилин.
- Тим часом розтопіть трохи шоколаду в мікрохвильовій печі протягом 90 секунд, додайте соняшникову олію та каву і добре перемішайте до однорідної маси.
- Вилийте шоколадний соус зверху на десерт і поставте його в холодильник щонайменше на 2 години, а ще краще – на ніч.