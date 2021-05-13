Печиво в Італії називають біскотті – "двічі запечене". Традиційне мигдальне печиво, родом з Тоскани називають кантучіні. Це сухе печиво, яке готують з борошна, цукру, яєць, вершкового масла з додаванням мигдалю, іноді – з шоколадом та сухофруктами. Зазвичай його подають до кави, чаю або вина.
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Рецепт печива
Печиво подають до кави/ Фото Unsplash
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Апельсин помийте, натріть на грубій тертці цедру.
- У мисці збийте до пишної піни 2 яйця з жовтком, додайте цукор, ванільний цукор, розтоплене вершкове масло, розпушувач з борошном, дрібку солі, перемішайте.
- Горіхи подрібніть ножем, додайте у тісто, перемішайте. Замісіть тісто.
- Тісто розділіть на дві частини, розкатайте смужки циліндричної форми, змастіть збитим білком.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, тісто викладіть на деко, відправте запікатись до рум'яної скоринки протягом 15-20 хвилин.
- Дістаньте з духовки, розріжте вздовж на скибочки 1-1,5 сантиметра, викладіть на деко, знов відправте запікатись протягом 10-15 хвилин при температурі 160 градусів.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, викладіть на тарілку. Смачного!