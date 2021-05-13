Печиво в Італії називають біскотті – "двічі запечене". Традиційне мигдальне печиво, родом з Тоскани називають кантучіні. Це сухе печиво, яке готують з борошна, цукру, яєць, вершкового масла з додаванням мигдалю, іноді – з шоколадом та сухофруктами. Зазвичай його подають до кави, чаю або вина.

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Рецепт печива

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– 250 грамів цукру;

– 150 грамів мигдалю;

– 3 яйця;

– 1 апельсин (цедра);

– ванільний цукор;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– сіль.

Печиво подають до кави/ Фото Unsplash