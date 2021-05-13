Рецепт десерта клафути чрезвычайно прост в приготовлении, если у вас нет вишни, вы смело можете добавить в выпечку клубнику, абрикосы, сливы или другие любимые вами фрукты и ягоды.
Читайте также Рецепт идеального гарнира из зеленого горошка к рыбе или мясу: пюре с мятой
Для приготовления французского клафути с вишней по рецепту кондитера Лизы Глинской вам нужно заранее подготовить круглую керамическую форму диаметром 30 сантиметров.
Рецепт клафути с вишней
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- В миске смешайте яйца с сахаром и пряностями (ваниль, кардамон, мускатный орех, корица на выбор).
- Добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комочков.
- Влейте в тесто сливки или молоко и перемешайте до однородной консистенции – масса для клафути готова.
- Смажьте края формы для выпечки клафути сливочным маслом, а на дно выложите слой пергамента (круглого), чтобы легко достать выпечку после выпекания.
- В подготовленную форму выкладываем ягоды или нарезанные кусочками фрукты, заливаем их тестом и отправляем выпекаться в разогретую духовку на 30 – 45 минут.
- Готовый десерт оставляем остывать в форме, посыпаем сахарной пудрой и только тогда подаем к столу. Приятного аппетита!