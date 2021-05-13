Рецепт десерта клафути чрезвычайно прост в приготовлении, если у вас нет вишни, вы смело можете добавить в выпечку клубнику, абрикосы, сливы или другие любимые вами фрукты и ягоды.

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Для приготовления французского клафути с вишней по рецепту кондитера Лизы Глинской вам нужно заранее подготовить круглую керамическую форму диаметром 30 сантиметров.

Рецепт клафути с вишней

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 80 г сахара,

– 100 г муки;

– 300 мл сливок 10% или молока;

– пряности по вашему вкусу;

– 500 г черешни.