Откровенное интервью ресторатора и шеф-повара Эктора Исмаэля Хименеса-Браво о детстве, религии, проблемах в социуме и с родителями – без тайн для проекта #Сильный.

В рамках проекта #Сильный, который стартовал на телеканале СТБ шоу "Холостяк", известный шеф-повар и бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о трудностях, постигших его в детстве, недоразумениях с родителями и трудный путь к пониманию собственной личности.

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Проект #Сильный – это откровенный разговор об "идеальном мужчине" нового времени, который происходит против гендерно обусловленных стереотипов. Ведь большинство считает, что если ты известен, успешен и популярен, тебе не знать, что такое отчаяние и слабость.

Первым героем проекта стал талантливый повар, ресторатор и судья Эктор Исмаэль Хименес-Браво. Какие ярлыки и стереотипы пришлось побороть и пережить известному повару, он рассказал в откровенном интервью.

"Успешный, популярный — ему легко говорить, разве он знал какие-то проблемы в жизни?" – так думает, пожалуй, каждый третий, кто знает или следит за жизнью известного шеф-повара.

Прежде всего хочется сказать, что когда у нас есть стереотипы, то мы ограничиваем себя и тем самым ограничиваем других людей в том, как им надо жить. Надо позволить личности вести себя так, как подсказывает ей сердце. Человек должен свободно выражать себя. Первым делом надо перестать быть критиканами. Те, кто всегда всех критикуют, они как раз отталкиваются от стереотипов,

– делится шеф-повар.

В интервью для проекта #Сильный Эктор Хименес-Браво рассказал о своем отношении к шаблонным представлениям общества о "идеальном мужчине", не смог обойти тему детства, воспитания, ежедневного давления со стороны других и, особенно, завышенных ожиданий.

Мы считаем, что сильный – это как робот, скала, кремень. Спортивный, высокий, с сильным глубоким голосом. И с таким взглядом мощным. Я думаю, что это просто стереотип. Сильный мужчина на самом деле содержит много аспектов. Его работа, его специальность, то, как он относится ко всем, уважение. Сильный мужчина должен быть почтенным. Я думаю, что слабый человек, он не уважает никого и его не уважают. Сильный мужчина — это тот, который может показывать свои чувства,

– признается Эктор Хименес-Браво.

Ресторатор откровенно рассказал, почему трижды пытался покончить с жизнью, при чем здесь его отношения с родным отцом и как ему удалось стать сильнее. Обо всем этом смотрите в полном интервью в видео:

Также проект призвал всех украинцев присоединиться к борьбе с гендерно обусловленными стереотипами, делиться своими историями под хэштегами #Сильный и #СильнаЯ.